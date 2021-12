Dolmetscherin kurz vor Prozess rausgeworfen

Deswegen wird sie nicht am Prozess teilnehmen, wie Sprecher Peter Egger erklärt: „Die Dolmetscherin wurde am 2. Dezember durch den Präsidenten des Landesgerichtes aus der Dolmetscherliste gestrichen. Vom Kronzeugen wird sich der Schöffensenat in der Hauptverhandlung, unter Beiziehung eines anderen Dolmetschers, ein persönliches Bild verschaffen.“