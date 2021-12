Interview: Wie Kärnten bald aufsperren könnte

Zurück zu den Sachthemen und da leben wir seit zwei Jahren in einer monothematischen Welt. Am Mittwoch soll es erste Analysen geben, ob es mit dem Lockdown in die Verlängerung gehen wird oder ob geöffnet werden wird. Wie ist ihre Haltung dazu?

Da muss man vorausschicken, dass der Lockdown für Ungeimpfte jedenfalls bleiben wird. Für Ungeimpfte bleiben also sämtliche Beschränkungen aufrecht. Darüber hinaus bin ich auch als Tourismusministerin der Meinung, dass alles besser ist, als zugesperrt zu lassen.