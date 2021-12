Gutachter untersucht die Psyche des Verdächtigen

Der Verdächtige, ein Pensionist (61), wohnte nur einen Stockwerk unter dem Mordopfer - in einem 96-Parteien-Wohnhaus in der Salzburger Gorianstraße. Doch, wie er bisher aussagte, will der gelernte Installateur die Seniorin (81) gar nicht persönlich gekannt haben, und schon gar nicht in ihrer Wohnung gewesen sein. Er bestreitet, die Frau Ende August 2020 mit einem Messer getötet zu haben.