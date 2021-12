Eine Kindheit zwischen Internet und Leistungsdruck

Gefahren lauern

„Kinder werden oft als künftige Erwachsene betrachtet, die frühestmöglich auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes und auf Karrieren in Wirtschaft, Kultur und Sport vorbereitet werden“, so die Neo-Preisträgerin. Gefahren lauern im Internet (Stichwort: Cybermobbing), aber und auch in der Kommerzialisierung der Werbeindustrie. Die Pandemie habe die Aktivitäten der Kinder stark eingeschränkt, dafür aber die Bildschirmzeiten markant in die Höhe getrieben.