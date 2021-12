In Tirols Bergen: Experten warnen vor Lawinen

Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee

Trockene Lawinen können schon von einzelnen Wintersportlern im schwachen Altschnee und auch an steilen Sonnenhängen in der Höhe ausgelöst werden, hieß es. Gefahrenstellen seien auch für Geübte kaum zu erkennen. Es soll am Mittwoch bis zu 30 Zentimeter Neuschnee fallen, lokal ist auch mehr zu erwarten.