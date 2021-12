Für Vater zu laut: Fünfjährige Tochter misshandelt

Ein mehrfach vorbestrafter 47-Jähriger musste sich jetzt wegen fortgesetzter Gewaltausübung gegen seine fünfjährige Tochter vor Gericht in St. Pölten verantworten: Schwere Vorwürfe der Ex-Partnerin, er beteuert seine Unschuld. Die Familie steht nach wie vor in Kontakt. Am Prozesstag fehlte aber krankheitsbedingt eine Zeugin - vertagt.