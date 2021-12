Unter 5000 Corona-Neuinfektionen, 48 Todesfälle

Die Lage in den Spitälern verschlechterte sich: Insgesamt mussten in den vergangenen 24 Stunden 78 Corona-Patienten neu in Spitälern behandelt werden. Von 3107 Spitalspatienten befanden sich 661 davon auf Intensivstationen - um zehn Patienten mehr als am Vortag. Die Zahl der Intensivpatienten bedeutet einen neuen Höchststand im heurigen Jahr.