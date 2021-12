Steirische Spitäler: „Personal ist am Anschlag“

Die Corona-Situation auf steirischen Intensivstationen bleibt weiter sehr kritisch. Laut dem Sprecher der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (Kages) sei keine Entspannung in Sicht. Besonders in der Süd- und Oststeiermark sei die Lage sehr ernst: Weder in Hartberg, noch in Fürstenfeld, Feldbach und Wagna seien Intensivbetten frei, sagte er am Montag gegenüber der APA.