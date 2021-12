Österreichs Politiker: Schwer im Abgang

Ein brisantes Duell und viele turbulente Jahre

Im Sommer 2017 kommt es zum Showdown an der ÖVP-Spitze. Reinhold „Django“ Mitterlehner gegen Sebastian „The Kid“ Kurz. Der Ältere gibt nach. Die Ära Kurz endet mit Ermittlungen und Rücktritten. Erst auf Druck von mächtigen Landeschefs in Kombination mit unangenehmen Umfrageergebnissen. In Deutschland wäre, meinen Beobachter aus Deutschland, so etwas undenkbar. Ermittlungen gegen Merkel und Teile des Kabinetts? Da wäre es wohl rasch vorbei. In letzter Zeit gab es in Österreich Rücktritte zur Genüge. Die turbulente Phase beginnt mit Mai 2019. Ibiza. FPÖ-Vizekanzler Strache musste weichen, Kurz bat den Bundespräsidenten um Entlassung von Innenminister Kickl. Die Geschichte hat noch viele interessante Rücktritte parat.