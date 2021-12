Rechnen Sie mit baldigen Neuwahlen?

Während die ÖVP trotz des neuerlichen Kanzlerwechsels von „Stabilität“ für Österreich spricht, ist der Zorn der Oppositionsparteien immens. Immer wieder kommt dabei auch die Forderung nach Neuwahlen auf, beispielsweise auch von SPÖ-Chefin Rendi Wagner. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), sieht solche aber vorerst nicht in Sicht. Er forderte daher einen neuen Schulterschluss der Parteien im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Was ist Ihre Meinung zum Thema Neuwahlen - halten Sie diese für unumgänglich oder sind Sie eher Ludwigs Ansicht? Beteiligen auch Sie sich an der Diskussion in den Kommentaren!