Feldhofer: „Qualität größer, als ich gedacht habe“

Aufbruchsstimmung

Rapids Neo-Coach verspürt vor dem Wiener Derby eine „Aufbruchsstimmung“ - wie viel von Feldhofers Handschrift wird man morgen schon auf dem Rasen sehen? In Wolfsberg setzte der Steirer meist auf ein 4-4-2 mit Raute, bis zu sieben Systeme wurden variiert. „Zu viel Veränderung wäre fatal“, will der 42-Jährige von einer taktischen Revolution morgen nichts wissen. „Ich bin da, um Sicherheit zu geben.“ Auch die Abläufe bleiben gleich, erst am Sonntag geht’s ins Tageshotel.