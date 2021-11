Feldhofer ist da! Die Bilder vom ersten Training

Montagvormittag, es ist bitterkalt am Trainingsplatz des Allianz Stadions in Wien Hütteldorf. Ferdinand Feldhofer betritt erstmals in seiner neuen Funktion das Trainingsterrain - gemeinsam mit seinem neuen „Co“ Matthias Urlesberger und dem „alten“ Trainerteam, bestehend aus Thomas Hickersberger (Co-Trainer), Jürgen Macho (Tormanntrainer), Alexander Steinbichler (Athletiktrainer), Tony Prünster (Reha- und Individualtrainer) und Daniel Seper. Für die Spieler, die am Sonntag gegen Ried im Einsatz waren, stand Regeneration in der Kraftkammer auf dem Programm. Für die übrigen gab‘s sogenanntes „Spiel-Ersatz-Training“. Hier die besten Bilder: