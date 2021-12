Matthäus: Rapid? „Es war eine Schlangengrube“

… die Teamchef-Diskussion rund um Franco Foda:

Eine WM-Quali ist kein Selbstläufer, die Leistungsspitze ist eng, sieh dir Italien und Portugal an. Ihr hattet viele Verletzte, da ist nicht nur der Trainer schuld. Es gehört analysiert, auch das Klima zwischen Mannschaft und Teamchef. Gegen Italien hat man gesehen, was möglich ist, aber so eine Leistung kann man nicht immer erwarten. Aber Österreich gehört zu den Top 15 in Europa. Viele Legionäre wecken immer Hoffnungen.