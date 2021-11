Rapid: Steffen Hofmanns Zukunft ist noch offen

„Natürlich hat es mir jetzt Spaß gemacht, wenn man sieht, wie wir Fußball spielen, den Sieg unbedingt wollten.“ Trotz des - vom Ergebnis her enttäuschenden - 2:2 in Ried war Steffen Hofmann mit seinem letzten Spiel auf Rapids Trainerbank zufrieden. In welcher Funktion es mit dem „Fußball-Gott“ in Hütteldorf weitergeht, ist noch offen. Eine Kolumne von „Krone“-Reporter Rainer Bortenschlager.