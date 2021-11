Zwei FPÖ-Politiker glauben an den Sinn der Impfung

„Das notwendige und umfangreiche Krisenmanagement findet dort unsere Unterstützung, wo es erwachsene und mündige Bürger zu einer selbstbestimmten Entscheidung befähigt. Und ja, dazu gehören etwa beim Thema Impfung auch eine umfassende Aufklärungskampagne und gerne auch ein niederschwelliges Impfangebot“, sagen Haimbuchner und Raml und verweisen als Beispiel auf die Stadt Wels mit ihrem FPÖ-Bürgermeister Andreas Rabl. Haimbuchner und Raml: „Die Stadt Wels war eine der ersten Städte überhaupt, die Impfbusse angeschafft und in Umlauf gebracht hat, um genau solche niederschwelligen Angebote zu schaffen. Was wir hingegen ablehnen - und da bleiben wir gleich beim Beispiel Impfbusse - ist, wenn eine Regierung die Bürger in ihrer freien Entscheidung unter Druck setzen oder gar überlisten will und diese Impfbusse dann etwa vor Schulen aufstellt. Die Impfung von Kindern und Jugendlichen ist eine Entscheidung, die Erziehungsberechtigte in Absprache mit dem Kinder- und Jugendarzt treffen müssen und da hat wirklich niemand anderer etwas hineinzureden.“