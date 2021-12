U-Häftling drehte durch: Zwei Wachebeamte verletzt

Für Schlagzeilen sorgte im Mai 2017 ein Kroate (26). Er hatte im Raum Innsbruck Einbrüche in Autos und Wohnungen begangen. Als er sich nach dem Urteil (ein Jahr Haft) mit seinem Verteidiger beriet, sprintete er plötzlich durch den Raum, riss das Fenster auf und sprang in die Freiheit - genau in den Schotter eines Pflanzentroges, was den Aufprall dämpfte. Die Alarmfahndung war aber schon am Marktgraben erfolgreich.