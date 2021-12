Ilzer: „Cornervariante hat perfekt gegriffen“

Ilzer: „Wir haben eine super Cornervariante gehabt, die perfekt gegriffen hat. Das war der Schlüssel zum Sieg. Am Ende ist uns ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Es war viel los in dieser Herbstsaison. Am Anfang konnten wir viele Erfolge feiern, dann sind wir in ein Loch gerutscht. Auch wenn es kein glanzvoller Sieg war, war es heute der schönste für uns alle. Für uns war es schon eine Drucksituation vor dem Spiel.“