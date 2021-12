Dortmund storniert 67.000 Karten für Bayern-Hit

Bund und Länder wollen am Donnerstag final über strengere Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie entscheiden. Ziel der Politik ist es, hier eine einheitliche Linie, die dann für alle Bundesländer gelten soll, zu finden. Als wahrscheinlich gilt, dass die Zuschauerzahlen in den Stadien deutlich reduziert werden. Zuletzt hatte unter anderem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gefordert, bis Jahresende auf Geisterspiele zu setzen. Bayern würde eine solche Entscheidung im Fall des Falles auch im Alleingang treffen, so Söder.