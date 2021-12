Paukenschlag! Dortmund storniert Ticket-Vorverkauf

Bei Gegner Bayern ist man langsam an leere Stadien gewöhnt. Bis Ende Dezember finden alle Bayern-Heimspiele, das heißt das gegen Barcelona in der Champions League, und die Bundesliga-Spiele gegen Mainz und Wolfsburg, ohne Fans statt. Einzig gegen Herbstmeistertitelkonkurrent Dortmund rechnete man mit Publikum. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (54/CSU) forderte sogar Geisterspiele für alle. Er sagte: „Bis Jahresende sollte man ohne Zuschauer auf jeden Fall bei den Profi-Ligen auskommen. Wir versuchen, das deutschlandweit umzusetzen, wir würden aber in Bayern da an der Stelle auch einen Alleingang machen.“