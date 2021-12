Gazprom startet russische TikTok-Alternative Yappy

Kein Ersatz für TikTok

Dass TikTok in Russland in naher Zukunft wirklich blockiert und ersetzt werden könnte, hält der Internetaktivist Stanislaw Schakirow allerdings für nicht wahrscheinlich: Die Chinesen seien bekannt dafür, mit der russischen Regierung zu kooperieren, sagte der technische Direktor der russischen Nichtregierungsorganisation Roskomswoboda der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. „Deshalb denke ich nicht, dass Yappy mit dem Ziel geschaffen wurde, TikTok zu ersetzen.“ Angesichts der starken Konkurrenz auf dem Markt glaube er auch nicht, dass Yappy in Russland allzu erfolgreich sein werde.