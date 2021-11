Grapsch-Skandal: So dumm redet sich der Täter raus

Wie die „Gazzetta dello Sport“ berichtet, handelt es sich bei dem Grapscher um einen 45-jährigen Florenz-Fan, der zu fast allen Auswärtsspielen seines Klubs mitreist. Die Polizei in Empoli hat Anzeige wegen sexueller Belästigung erstattet, weil er TV-Reporterin Greta Beccaglia vom Sender „Toscana TV“ nach dem Spiel vor dem Stadion an den Po gegriffen hatte. Und das ausgerechnet an jenem Tag, an dem die Liga auf häusliche Gewalt gegen Frauen aufmerksam machte.