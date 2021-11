Hundezucht künftig nur noch mit Bewilligung?

Thema Qualzucht am "Tier&Recht-Tag"

Zwei Autoren des Gutachtens, Regina Binder und Rudolf Winkelmayer, gehören übrigens zu den Vortragenden am “Tier&Recht-Tag“, der juristischen Fachtagung der Tierschutzombudsstelle Wien, die sich am Donnerstag, 2. Dezember, dem Thema Qualzucht widmet. Unter dem Titel „Vererbtes Leid - Wege aus der Qualzucht“ erläutern Experten aus Österreich, Deutschland und der Schweiz den Status quo und rechtliche Möglichkeiten. Die Teilnahme an der Online-Veranstaltung ist kostenlos. Programm und Anmeldung finden Sie hier.