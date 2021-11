Beim Asylgipfel sind brisante Fragen zu klären

Das Erstaufnahmezentrum des Bundes in Traiskirchen, Bezirk Baden, sei mit knapp 1700 Personen fast voll belegt. Da ihm ÖVP-Innenminister Nehammer vorerst kein Gehör geschenkt hatte, ordnete Waldhäusl Mitte Oktober einen Übernahmestopp an: Nur noch Härtefälle, wie Kranke, unbegleitete Minderjährige und Flüchtlinge vor Familienzusammenführungen, wären seither in Quartieren des Landes übernommen worden. „Das führte dazu, dass wir mittlerweile mehr als 250 Personen weniger in der NÖ-Grundversorgung haben“, sagt der FPÖ-Politiker.