Zidane Rapid-Trainer? Barisic scherzt

PSG statt Rapid?

Die Frage, ob der neue Trainer Ferdinand Feldhofer also aufgrund des budgetären Spielraums der Grün-Weißen geholt wurde, beantwortete der 51-Jährige aber dennoch klar mit „Nein“. Die Auswirkungen der Corona-Krise belastet Rapid bekanntlich finanziell enorm. Ob aber allein die Pandemie oder doch Top-Klubs daran schuld ist, dass Zinedine Zidane in Zukunft nicht in Hütteldorf seine Zelte aufschlägt, bleibt abzuwarten - Zidane soll sich ja in Gesprächen mit Paris Saint-Germain befinden.