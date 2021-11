Auf Verkaufsseiten: Falsche Post lockt in Falle

Geschäfte sind geschlossen, Flohmärkte fallen dem Corona-Lockdown zum Opfer und das gesellschaftliche Leben steht weitestgehend still: Kein Wunder also, dass immer mehr Menschen auf Online-Shopping ausweichen und Verkaufsplattformen wie Ebay-Kleinanzeigen, Shpock oder Willhaben boomen. Im Homeoffice oder in der Quarantäne hat man schließlich jede Menge Zeit, nicht mehr benötigte Dinge auszusortieren und im Internet zu verkaufen.