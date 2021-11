Endlich gibt‘s mehr Geld für steirische Naturparke

Von 490.000 auf 700.000 Euro: Über eine ordentliche Budget-Erhöhung dürfen sich - nach Jahren des Bemühens - ab 2022 die sieben steirischen Naturparke freuen. Das Geld soll in erster Linie in den Naturschutz fließen, mit der Finanzspritze will man aber auch die mitunter angespannte Personalsituation verbessern.