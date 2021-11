„Hallwang-Elvis“ stürmt die amerikanischen Charts

Mit einem deutschen Elvis Presley Cover-Song landete Nico S. den Erfolg in den amerikanischen Charts. „Ich habe Elvis entdeckt, als ich fünf war – im Plattenschrank meiner Großeltern“, so Nico S. über sein Vorbild. Auf seinem neuen Album, das im Frühjahr 2022 erscheinen wird, wird er seine musikalische Hommage an den King of Rock’n’Roll fortsetzen. „Man hat mir oft gesagt, dass ich wie Elvis klinge“, so der Hallwanger. Doch auch dem Schlager will er treu bleiben. Mit dem Titel „Sommerzeit“ rangierte er in den Top 100 der Mallorca Mega Charts. Die Mischung scheint den internationalen Erfolg auszumachen.