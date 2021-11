Weinviertler Dorf setzt nun voll auf Biodiversität

Die biologische Vielfalt ist in Niederösterreich in vielen Regionen stark zurückgedrängt worden. Probstdorf im Bezirk Gänserndorf will bewusst einen natürlichen Schritt zurückgehen. Ein Projekt, das bundesweit Vorbildcharakter haben wird. Kürzlich fiel der Startschuss - mit Baumpflanzungen und Brot aus Braunhirse.