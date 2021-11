Das sagen die NÖ-Landespolitiker zur Impfpflicht

„Bund ist in der Pflicht!“

Das eine sind die Polit-Meinungen zum Thema, das andere aber die Ressourcen, eine solche Pflicht umsetzen zu können - und da klemmt es gewaltig. Wie die „Krone“ aus Insiderkreisen erfahren hat, wird - nach derzeitigem Stand - der Pfizer-Impfstoff noch vor Weihnachten zur Mangelware. Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig und Landesvize Stephan Pernkopf betonten: „Der Bund ist in der Pflicht, für ausreichend Corona-Impfstoff zu sorgen!“ In der Adventzeit muss Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein also rasch als „Christkind“ liefern!