Der Weihnachtsbaum der vielen Erinnerungen

Die Sterne der Erinnerung

„Die Idee war, einen Weihnachtsbaum an einem stark frequentierten Ort aufzustellen, damit Passanten die ihnen zur Verfügung gestellten Sterne mit Namen verzieren und auf diesen Baum hängen können“, sagt Christina Manzl. Und diese großartige Aktion gefällt. Innerhalb weniger Tage schmücken schon über hundert Sterne den Weihnachtsbaum der Erinnerung an all die viel zu früh verstorbenen Kinder.