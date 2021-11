Rendi-Wagner gegen fixes Lockdown-Ende

Voraussetzung für eine Aufhebung des Lockdowns müssten eine rückläufige Hospitalisierungsrate, eine stark nach unten weisende Dynamik der Neuinfektionen und ein Reproduktionsfaktor klar unter 1 sein, so Rendi-Wagner im Ö1-„Journal zu Gast“. Gleichzeitig ist für die SPÖ-Chefin klar, dass eine allgemeine Impfpflicht angesichts der zu niedrigen Impfquoten in Österreich die einzige Möglichkeit sein wird, „die Pandemie zu bekämpfen und diesen Teufelskreis an Lockdowns zu durchbrechen“: „Wir müssen weg aus diesem ewigen Bedrohungsszenario mit Lockdown mit all seinen Folgen.“ Wichtig sei dabei freilich eine breite Einbindung der Parlamentsparteien, Sozialpartner und Experten. Es gebe noch viele offene Fragen.