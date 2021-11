„Brutales Tempo“ - Seidl schrammt am Podest vorbei

Weltmeister Johannes Lamparter indes sorgte mit Platz zwei für den ersten rot-weiß-roten Stockerlplatz im Olympia-Winter. „. Ich habe richtig schnelle Ski gehabt, mich super gefühlt und in der letzten Runde noch einmal alles aus meinem Körper rausgeholt. Mit einem genialen Finish bin ich gleich wie letztes Jahr in die Saison gestartet. So kann es auf alle Fälle weitergehen“, erklärte der Tiroler.