Bub von zwei Hunden in Salzburger Park gebissen

Der Richter zweifelt an der Hundeerziehung: „Ich habe alles versucht, aber habe mir auch schwer getan“, so die Frau. Anleinen wollte sie ihre Vierbeiner nicht, weil sie ihr leid taten. Sie sieht aber ihren Fehler ein: „Wir hätten sie sofort an die Leine nehmen müssen.“ Der Arzt hat beim Buben eine „gerade noch leichte Körperverletzung“ festgestellt, liest Vincetic vor und verkündet einen nicht rechtskräftigen Schuldspruch. Strafe: sechs Wochen auf Bewährung mit drei Jahren Probezeit. „Die Leine ist Gesetz. So etwas darf nicht zu einem Kavaliersdelikt werden“, betont der Richter und spricht dem Opfer noch 500 Euro Teil-Schmerzengeld zu.