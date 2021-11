Mit Polizeieskorte ging es zur Olympia-Probe!

Die große Generalprobe! An diesem Wochenende starten die Skicrosser im „Secret Garden“ in Chongli (Chn) in die neue Saison. Genau auf dem Berg, wo in etwas mehr als zwei Monaten Olympische Medaillen vergeben werden. Mit dabei sind auch die Steirer Katrin Ofner, Sandro Siebenhofer und Robert Winkler.