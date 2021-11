Neue Wildbienenart in der Steiermark entdeckt

Wegen Klimawandel weichen Bienen nach Norden aus

Bedingt durch die Klimaerwärmung kommt es zunehmend zu Veränderungen der Bienenfauna: Wärmeliebende Arten dringen in ehemals kühlere Klimazonen vor und an kühlere Klimate angepasste Arten weichen, wenn möglich, nach Norden oder in höhere Lagen aus. Der Neufund der Mittelmeer-Harzbiene in Österreich könnte ein weiterer Mosaikstein in diesem Bild sein.