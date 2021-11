Salzburgs Youth-League-Team bangt um Aufstieg

Salzburgs Fußball-Nachwuchs hat sich ein Herzschlagfinale in der Gruppenphase der UEFA Youth League nicht erspart. Die von Liefering-Trainer Rene Aufhauser gecoachte U19-Auswahl unterlag am Dienstag beim OSC Lille nach schwacher Leistung in Überzahl 0:1 (0:0) und musste die Tabellenführung an den FC Sevilla (2:0 gegen Wolfsburg) abtreten.