„Grüner Platz“ oder nur ein kleiner Klostergarten?

Der Streit um den Nibelungenplatz in Tulln hat zwar noch nicht die Dimensionen des gleichnamigen Liedes erreicht, seine ökologische Neugestaltung sorgte nun dennoch für dicke Luft im Gemeinderat. Vor allem der Modus der Volksbefragung am 5. Dezember steht jetzt in der Kritik. Fix ist nur das Aus für das Gratisparken.