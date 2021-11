Kult-MP3-Player WinAmp steht vor dem Comeback!

Prägende Erinnerungen an die MP3-Urzeit

WinAmp wurde im April 1997 veröffentlicht und entwickelte sich in der Anfangszeit der MP3 zum populärsten MP3-Player für den PC. 1999 wurde WinAmp von AOL aufgekauft und verlor in der Folge immer mehr an Bedeutung - einerseits, weil der neue Besitzer den Player mit Dreingaben wie einer Browser-Toolbar aufblähte, andererseits aufgrund des Siegeszugs mobiler MP3-Player, des Smartphones und Musikstreamings.