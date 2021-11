Kollision auf Kreuzung mit zwei Pkw in Graz

In Graz ereignete sich am Sonntag ein Unfall, bei dem laut Polizei zwei Autos beteiligt waren und eine Person verletzt wurde. Zum Hergang ist bekannt, dass gegen 12:10 Uhr eine 45-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz ihren Pkw auf der Münzgrabenstraße in südliche Richtung lenkte und beabsichtigte die Kreuzung Steyrergasse in gerader Linie zu überqueren. Zur selben Zeit lenkte eine 53-jährige Grazerin ihren Pkw auf der Steyrergasse in westliche Richtung und wollte auch gerade über die Kreuzung fahren.