Traumtor(e)-Alarm bei Sturm gegen LASK

Auch ein anderer ehemaliger Austria-Wien-Kicker zeigte in dieser Partie auf. Manprit Sarkaria legte sich in der 64. Minute den Ball zu einem Freistoß aus halblinker Position bereit und zirkelte ihn ins lange Eck, wo er via Innenstange ins Tor ging. Dies erinnerte sehr stark an das Tor von Ronaldinho bei der WM 2002 gegen England. Im Gegensatz zum brasilianischen Ex-Weltstar gab der Sturm-Kicker aber zu, dass dies nicht ganz absichtlich war. „Es wäre gelogen wenn ich sage, dass ich den gewollt hätte, aber er ist mir schön abgerissen.“