Riskantes Überholmanöver: Mopedfahrer verletzt

Auf der Wiener Bundesstraße, B1, von Neumarkt kommend in Fahrtrichtung Henndorf überholte der 34-Jährige zwei PKWs trotz doppelter Sperrlinie. Vor einer kleinen Verkehrsinsel musste der Fahrer zurück auf die rechte Spur und kam dabei von der Fahrbahn ab. Dabei prallte er einen 15-jährigen Mopedlenker. Dieser war in dieselbe Richtung unterwegs. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich unbestimmten Grades an der rechten Hüfte und und dem Arm. Das Rote Kreuz brachte ihn in das Unfallkrankenhaus Salzburg.

Der durchgeführter Alkoholtest beim PKW-Lenker ergab einen Wert von 0,76 Promille. Die Polizei zeigte in wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr und mehreren verwaltungsstrafrechtlichen Übertretungen an. Bis nach 20 Uhr war die B1 daher nur erschwert passierbar.