Innsbruck schränkt Events ohne fixe Sitzplätze ein

Davis Cup und Theater nicht betroffen

Der in der kommenden Woche stattfindende Tennis-Davis Cup in Innsbruck sei davon aufgrund der fixen Sitzplätze genauso wenig umfasst wie etwa das Landestheater, hieß es. Eine entsprechende Verordnung werde gemeinsam mit dem Land Tirol erstellt. Allerdings wurde auf die am Freitag stattfindenden Gespräche zwischen Bund und Ländern in Tirol verwiesen.