„3G war früher Handynetz!“ Nagelsmann nervt Corona

Kimmich hatte Ende Oktober mitgeteilt, dass er sich bisher nicht gegen das Coronavirus habe impfen lassen und damit eine bundesweite Diskussion entfacht. Dies war umgehend wieder Thema. „Es nervt mich natürlich, es nervt jeden. Niemand fragt was zu Augsburg, es geht nur um die Pandemie. Neun von zehn Worte sind Corona, Quarantäne. Früher hat man bei 3G vom Handynetz geredet“, entfuhr es Nagelsmann am Donnerstag in einer Pressekonferenz.