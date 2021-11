Wirkungsvolle Strategien gegen Albträume

Das Drehbuch im Kopf umschreiben

Einem hilft z. B. die Vorstellung, dass er Unterstützung (durch eine Person, ein Tier) erhält oder einen nützlichen Genstand (wie Taschenlampe, Seil, Stock) mitführt. Der andere malt sich aus, dass die Riesenspinne oder das Schreckgespenst eine rote Nase hat, sich die grauslichen Maden in schöne Schmetterlinge verwandeln etc. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Es sollte jedoch kein Gefühl des Gruselns oder der Ohnmacht zurückbleiben, sonst müsse man seine „Strategie“ ändern. Wichtig: selbst aktiv werden, statt sich zu verstecken oder zu fliehen. Den Albtraum über mehrere Wochen täglich als „Trockentraining“ mit dem neuen Drehbuch durchspielen. Das Gehirn lernt so ein alternatives Verhaltensmuster, das später auch im Schlaf funktioniert.