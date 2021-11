Ludwig: Gespräche mit Bund wohl am Freitag

In Wien wird es - abgesehen von den bereits angekündigten - vorerst keine zusätzlichen Maßnahmen geben. „Wir arbeiten jetzt an der Verordnung“, berichtete das Stadtoberhaupt. Ende der Woche soll sie in Kraft treten, wann genau, ist noch nicht fixiert. Im Rahmen der Ausarbeitung laufen derzeit auch Gespräche mit den Sozialpartnern, erzählte Ludwig. Denn Wien plant die Ausweitung der FFP2-Maskenpflicht auf Innenräume, also etwa auch am Arbeitsplatz.