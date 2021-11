Verschärfte Regeln, aber vieles ungewiss in Wien

„Uns trifft die vierte Welle mit voller Wucht“, sagt Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Montag. Die Stadt Wien habe jedoch schon vor dem Sommer strengere Maßnahmen ergriffen und sei deswegen in einer besseren Ausgangslage als der Rest von Österreich. In vielen Bereichen, wie auch der Kinderimpfung, ist Wien Vorreiter. Auch treten mit Ende der Woche wieder strengere Regeln in Kraft. So muss die FFP2-Maske in Innenräumen getragen werden, und auch die 2G-plus-Regel kommt für die Nachtgastronomie und Veranstaltungen ab 25 Personen.