Schöttel über Janeschitz-Gerücht: „Ganz normal“

Janeschitz: „Gutes Gespräch über den österreichischen Fußball“

Wir erreichten Janeschitz am Montagabend in seiner Wahlheimat Schweiz telefonisch. Stimmt‘s, dass er an ÖFB-Boss Gerhard Milletich herangetreten ist, wie‘s Schöttel darstellt? „Ich kenne Gerhard Milletich schon lange.“ Er, Janeschitz, habe dem Präsidenten gemailt, daraufhin habe es „ein gutes Gespräch über den österreichischen Fußball“ gegeben - ganz ohne konkretes Abzielen auf einen bestimmten Posten: „Weil mir der österreichische Fußball am Herzen liegt“, so Janeschitz, der seit seinem Abgang vom FC Basel als „Co“ von Marcel Koller im Sommer 2020 auf dem Markt ist. Im diesjährigen Frühjahr/Sommer hatte es etwa mit der Wiener Austria ernsthafte Verhandlungen über die Cheftrainer-Position gegeben, wie Janeschitz im Rahmen des krone.at-EM-Studios erklärt hatte: