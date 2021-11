ÖFB-U21-Team gibt sich in Baku keine Blöße

Österreichs U21-Fußball-Nationalteam hat Aserbaidschan auch in Baku in die Schranken gewiesen und den erhofften Pflichtsieg in der EM-Qualifikation eingefahren. Die ÖFB-Auswahl gewann am Freitag dank Toren von Emanuel Aiwu (42.) und Romano Schmid (72./Elfmeter, 75.) mit 3:0 und schaffte damit eine gelungene Generalprobe vor dem Dienstag-Duell mit Kroatien in Ried. Der Gruppe-A-Leader hat drei Punkte mehr als die Österreicher auf dem Konto und ein Spiel weniger ausgetragen.