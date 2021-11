Werden Sie heuer einen Christkindlmarkt besuchen?

Wien drehte am Donnerstag das Licht an. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Wirtschaftskammerchef Walter Ruck gaben um 17 Uhr den Startschuss für die Weihnachtsbeleuchtung in den Einkaufsstraßen. 31 Gebiete erstrahlen ab nun in weihnachtlichem Glanz, und die Christkindlmärkte öffnen ihre Pforten. Auch in anderen Bundesländern öffnen in den nächsten Tagen mit entsprechenen Maßnahmenkonzepten die beliebten Märkte, so etwa in Tirol oder Salzburg. Werden Sie dieses Jahr trotz der derzeitigen Corona-Situation die Christkindlmärkte besuchen? Diskutieren Sie in den Kommentaren mit, wir sind gespannt auf Ihre Meinung!