„Wollen Adventszeit wie früher“

Adventzauber in jedem Bezirk in Salzburg geplant

Manche Veranstalter feilen noch an genauen Konzepten für die 2-G-Regel. Es gibt aber auch Weihnachtsmärkte, die das Risiko noch weiter minimieren wollen. Bereits an diesem Wochenende startet der Halleiner Adventmarkt auf der Pernerinsel. Damit sich die Weihnachtsfans frei zwischen Glühwein und (veganem) Bosna bewegen können, wird die Besucherzahl auf 500 anstatt der üblichen Kapazität von 2000 beschränkt. „Die Besucher sollen sich nicht durchdrängen müssen“, so Matthäus Leitner, Organisator des Adventmarkts Hallein. Zudem soll neben der Registrierung und Einhaltung der 2-G-Regel eine Einzäunung als Sicherheit dienen. „Wir starten zudem bereits eine Woche früher, da viele Kunsthandwerker bei uns ausstellen wollen“, so Leitner. Aufgrund der vielen Regeln mussten kleinere Veranstalter, wie auch die Bachschmiede, ihren Adventmarkt absagen. Einige von den Ausstellern kommen deswegen zu Leitner. „Rund 60 Aussteller werden in den Salinen in diesem Jahr verkaufen“, sagt er.